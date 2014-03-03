У Сумській області ситуація на кордоні з РФ спокійна - голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після свого представлення адміністративно-господарському області повідомив новий голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга.

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«Зараз проводимо наради, постійно знаходимося в контакті з представниками правоохоронних органів, нам постійно надходить інформація. Я хочу запевнити, що на цю хвилину на українсько-російському кордоні в межах Сумської області відносно спокійно, у нас немає пересування танків, військових частин у 50-кілометровій прикордонній зоні на території Росії. У нас спокійна ситуація на місцях, у нас працюють люди, ситуація знаходиться під контролем заступників РДА на місцях», - зазначив Шульга.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сумах голова обласної ради Микола Клочко представив адміністративно-господарському активу області нового голову облдержадміністрації Володимира Шульгу. Новий голова ОДА, який до цього був народним депутатом України у фракції ВО «Батьківщина», заявив, що наразі вважає одним з головних завдань у роботі обласної влади не допустити дестабілізації на кордоні з Росією.

Нагадаємо, сьогодні Сумський прикордонний загін також заявив, що повідомлення російських ЗМІ про великий потік біженців з України не відповідають дійсності.