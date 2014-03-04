Росія збільшила свій контингент в Криму до 16 тисяч військовослужбовців - Тенюх

Про це він сказав в ефірі телеканалу ”Інтер”.

”Приблизно 5,5 тисяч військ спецпризначення передислоковані з Російської Федерації на територію України. За рахунок цього чисельність російських військових збільшена до 16 тисяч”, - зазначив він.

За словами Тенюха, таким збільшенням кількості військових на території України ЧФ Росія грубо порушує чинні угоди між країнами, що стосуються базування флоту в Криму.