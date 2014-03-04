Росія збільшила свій контингент в Криму до 16 тисяч військовослужбовців - Тенюх
00:27, 04 березня 2014Політика
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В.о. міністра оборони України Ігор Тенюх заявляє, що Російська Федерація збільшила свій контингент на території Криму до 16 тисяч військовослужбовців.
Росія збільшила свій контингент в Криму до 16 тисяч військовослужбовців - Тенюх
Про це він сказав в ефірі телеканалу ”Інтер”.
”Приблизно 5,5 тисяч військ спецпризначення передислоковані з Російської Федерації на територію України. За рахунок цього чисельність російських військових збільшена до 16 тисяч”, - зазначив він.
За словами Тенюха, таким збільшенням кількості військових на території України ЧФ Росія грубо порушує чинні угоди між країнами, що стосуються базування флоту в Криму.
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