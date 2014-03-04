Польща скликає засідання ради НАТО щодо України

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Північноатлантична рада, яка включає послів усіх 28 членів НАТО, збереться у вівторок, 4 березня з ініціативи Польщі, яка грунтується на статті 4 Вашингтонської угоди", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУкраїна просить США, ЄС і НАТО допомогти в захисті ядерних обєктівВідповідно до даної статті, кожен член альянсу може зібрати раду у разі загрози територіальній цілісності. єдності або безпеці країни.

"Події в та навколо України становлять загрозу для сусідніх держав-членів альянсу", - сказано в повідомленні.