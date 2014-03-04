Глава МЗС Швеції порівняв Януковича з норвезьким нацистом

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт порівняв екс-президента України Віктора Януковича з норвезьким колабораціоністом часів Другої світової війни, пише Lenta.ru.

«В України тепер є власний Квіслінг. Сидить на чужій території та просить чужу армію повернути йому його країну», - написав міністр у своєму Твіттері, маючи на увазі Відкуна Квіслінга - лідера норвезьких націонал-соціалістів, який був ставлеником нацистів під час окупації країни.

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Таке зауваження Карл Більдт зробив після того, як стало відомопро прохання Віктора Януковича до російської влади ввести війська в Україну. Звернення Януковича зачитав постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН в ніч на 4 березня.

Нагадаємо, у своєму листі Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади і Україна, нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос і анархія. Також йдеться, що нібито життя і безпека, права людей на Півдні і Сході і в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.