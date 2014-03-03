Янукович попросив Путіна ввести війська в Україну
Президент Росії Володимир Путін отримав від Віктора Януковича письмове прохання використовувати російські збройні сили для захисту населення України
Про це він сказав під час засідання РБ ООН, трансляція якого ведеться в інтернеті.
Він продемонстрував лист Януковича, якого в Росії вважають легітимним Президентом України від 1 березня з відповідним зверненням. У листі, Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади і Україна, нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос і анархія. Також йдеться, що нібито життя і безпека, права людей на Півдні і Сході і в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.
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Чуркін зазначив, що саме це спонукало використовувати збройні сили РФ для відновлення справедливості.
Представник США в РБ ООН поставила під сумнів слова представника Росії, зазначивши, що слова розходяться з дійсністю.
«Якщо послухати російського представника можна подумати, що московська влада є бригадою швидкого реагування для ради з прав людини і виступ не ґрунтується на фактах реальності», - зазначила представник. Януковича вона назвала недійсним Президентом, а угоди 21 лютого нічого не вартим папірцем. Вона закликала РФ повернути свої збройні сили на бази.
З подібною позицією виступив і представник Франції і Великобританії.
Представник Великої Британії, зокрема, підкреслив, що після своїх дій, що порушують міжнародне законодавство, Росія не повинна дивуватися політичним і економічним санкціям.