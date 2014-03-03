Янукович попросив Путіна ввести війська в Україну

Про це він сказав під час засідання РБ ООН, трансляція якого ведеться в інтернеті.

Він продемонстрував лист Януковича, якого в Росії вважають легітимним Президентом України від 1 березня з відповідним зверненням. У листі, Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади і Україна, нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос і анархія. Також йдеться, що нібито життя і безпека, права людей на Півдні і Сході і в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.

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Чуркін зазначив, що саме це спонукало використовувати збройні сили РФ для відновлення справедливості.

Представник США в РБ ООН поставила під сумнів слова представника Росії, зазначивши, що слова розходяться з дійсністю.

«Якщо послухати російського представника можна подумати, що московська влада є бригадою швидкого реагування для ради з прав людини і виступ не ґрунтується на фактах реальності», - зазначила представник. Януковича вона назвала недійсним Президентом, а угоди 21 лютого нічого не вартим папірцем. Вона закликала РФ повернути свої збройні сили на бази.

З подібною позицією виступив і представник Франції і Великобританії.

Представник Великої Британії, зокрема, підкреслив, що після своїх дій, що порушують міжнародне законодавство, Росія не повинна дивуватися політичним і економічним санкціям.