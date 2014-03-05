Росія хоче запросити спостерігачів з Білорусі на референдум у Криму

Голова міжнародного комітету Ради Федерації РФ Михайло Маргелов виступає за участь парламентарів Союзної держави у місії спостерігачів Міжпарламентської асамблеї (МПА) СНД на референдумі щодо статусу Криму, повідомляють РИА Новости.

При обговоренні ситуації в Україні на пленарному засіданні Ради Федерації в середу сенатори поцікавилися, чи у повній мірі використовується майданчик Союзної держави при обговоренні цих питань. Маргелов підтримав пропозицію колег про участь білоруських парламентаріїв у місії спостерігачів в Криму.

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"Кількість місій не обмежена, ми зацікавлені в тому, щоб референдум пройшов за найвищими демократичними стандартами", - зазначив він.

Сенатор також повідомив, що міжнародний комітет планує регулярно у форматі розширених засідань обговорювати ситуацію в республіці. Він також повідомив, що створена при комітеті комісія з моніторингу ситуації в Україні вже розпочала формування місій спостерігачів як російської, так і спільно з Міжпарламентською асамблеєю країн співдружності для моніторингу проведення референдуму щодо статусу Криму 30 березня.

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У найближчий місяць комісія планує провести декілька засідань, на яких сенатори мають намір заслухати доповіді керівництва профільних міністерств і відомств з широкого кола питань, що стосуються прав людини в Україні, розширення гуманітарного співробітництва, захисту прав співвітчизників.