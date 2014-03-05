Ялтинці вийшли на протест проти путінської агресії

Звучали заклики до миру, єдності; туристів закликали не боятися, і приїжджати в Ялту, де ніякої військової агресії не сприймають і не допустять.

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Учасники акції виконали гімн України, лунали вигуки: "Слава Україні!", і, як можна спостерігати з представленого відеоролика, обивателі реагували на події абсолютно спокійно.