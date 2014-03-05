ООН зробить все для виявлення в Криму фактів порушень прав людини і серйозніших злочинів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон.

«Ми будемо робити все, особливо, що стосується прав людини, щоб дізнатися правду, особливо щодо серйозніших злочинів – це наша робота», - заявив він.

Також Еліассон зазначив, що «Верховний комісар ООН Наві Піллай, який очолює Офіс з прав людини в Женеві, сьогодні о 15.30 буде зі мною говорити, і помічник Генсека ООН Іван Симонович буде в Україні для того, щоб виявити, які тут є порушення прав людини».

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Крім того, Еліассон наголосив, що «дуже важливо, щоб було примирення та прийняття відповідальності, якщо не пройти цей період, коли вирішується питання відповідальності, тоді дуже велика ціна сплачується пізніше».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків захоплюють і блокують військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада визнала, що ці загарбники - російські військовослужбовці.