У Криму на території військової частини затримали російського солдата
19:08, 05 березня 2014Політика
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Українські військові затримали на території своєї військової частини російського військового.
"Невідомий" біля української військової частини
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook депутат від "Батьківщина" Володимир Ар'єв.
"Українські військові затримали на території своєї в/ч одного "зеленого чоловічка". Російський військовий з характерним прізвещем Мєдвєдєв. Родом з Йошкар-Оли. Докази інтервенції РФ. Шойгу - брехун", - написав він на своїй сторінці.
Фото: Facebook Владимир Арьев
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