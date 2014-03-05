У Криму на території військової частини затримали російського солдата

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook депутат від "Батьківщина" Володимир Ар'єв.

"Українські військові затримали на території своєї в/ч одного "зеленого чоловічка". Російський військовий з характерним прізвещем Мєдвєдєв. Родом з Йошкар-Оли. Докази інтервенції РФ. Шойгу - брехун", - написав він на своїй сторінці.