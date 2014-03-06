У Севастополі вирішили бойкотувати президентські вибори

Севастополь не буде брати участь у президентських виборах в Україні, запланованих на 25 травня. Про це, як передає Lenta.ru з посиланням на ForPost, на зустрічі з ветеранами заявив глава управління із забезпечення життєдіяльності міста Олексій Чалий.

Він підкреслив, що голосування «нав'язано нелегітимною владою». Ці слова Чалого присутні зустріли оплесками, наголошується в повідомленні.

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Відповідаючи на питання про фінансову ситуацію в місті, голова управління наголосив, що Севастополь «суворо дотримується букви закону» і намагається зберегти всі економічні взаємовідносини з Києвом. «Місто, як і раніше, платить податки і чекає такого ж ставлення від столиці», - додав він. Якщо надходження коштів з держбюджету буде порушено, влади міста, з його слів, задіють гроші з «стабілізаційного фонду», який наповнюється завдяки пожертвам співвітчизників з Росії і з усього світу.

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Чалий був оголошений новим главою Севастополя на мітингу 23 лютого, в якому брали участь противники нової української влади. Спочатку адміністрація міста визнала рішення мітингувальників незаконним, однак пізніше все ж створила орган виконавчої влади - управління із забезпечення життєдіяльності Севастополя - який очолив Чалий.

Він вже виступив з кількома різкими заявами, зокрема, не став підпорядковуватися наказу глави МВС Арсена Авакова про ліквідацію спецпідрозділу «Беркут» та відмовився визнати призначеного Києвом голову севастопольського управління МВС.