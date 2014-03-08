Аксьонов: штурму КП тактичної групи "Крим" не було

Про це він заявив в ефірі "Шустер-Live" на Першому національному.

"Я зідзвонився: зараз загони самооборони оточені журналістами. Ворота частини на місці, жодних спроб нападу немає. Небезпеки для життя громадян теж немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з середини дня п'ятниці здійснювалося блокування з метою здійснення контролю запасного командного пункту (ЗКП) тактичної групи «Крим» Повітряних Сил Збройних Сил України. За інформацією представника командування цієї тактичної групи, сьогодні після обіду до контрольно-пропускного пункту ЗКП прибув російський майор з пропозицією українським військовим спільно здійснювати контроль над підрозділом.

Близько 20.00 помічник чергового частини А-2355 повідомив, що "російські солдати штурмують українську військову частину".

За його словами, російські військові армійським КамАЗом пробили ворота військової частини, захопили довколишній будиночок, а зараз прориваються до командного пункту.