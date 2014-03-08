Названо місце падіння малазійського «Боїнга»
08:26, 08 березня 2014Політика
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Boeing 777-200 авіакомпанії Malaysia Airlines, зниклий в суботу над Південно-Китайським морем, впав в морі в територіальних водах В'єтнаму в 250 кілометрах від острова Тхо-Чу.
Boeing 777-200 / Вікіпедія
Про це заявив представник в'єтнамських ВМС, передає Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Lenta.ru.
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Як повідомлялося раніше, на борту літака перебували 239 осіб - 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед них були громадяни 14 країн, у тому числі один росіян.
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