Керрі попередив Росію, що ескалація конфлікту в Криму закриє шлях до дипломатії

Про це заявив Держсекретар Джон Керрі в телефонній розмові з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає РИА Новости.

«Держсекретар підкреслив готовність США працювати з партнерами і союзниками, щоб сприяти прямого діалогу між Україною і Росією. У той же час він дав зрозуміти, що тривала військова ескалація та провокації в Криму або будь-де ще в Україні разом з кроками щодо приєднання Криму до Росії закрили б будь-який доступний простір для дипломатії, і закликав до граничної стриманості», - йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

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