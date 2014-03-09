У турецькому уряді закликають Росію не втрачати здоровий глузд

За словами турецького міністра, військове вторгнення Росії в Крим неприпустиме і порушує міжнародне законодавство, повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чавушоглу також закликав ООН та Раду Європи, членом яких є Росія, прискорити свої дипломатичні атаки. Він запевнив, що Туреччина буде робити все можливе для запобігання воєн і конфліктів.

Крім того, в МЗС Туреччини зазначили, що рішення про референдум в Криму є небезпечним і помилковим, зважаючи на наявність різних етнічних груп на півострові, і закликали до діалогу та здорового глузду всі сторони конфлікту.

Читайте такожДжемілєв: Туреччина обіцяє втрутитися в конфлікт у Криму, якщо буде загроза татарамТакож сьогодні в Анталії місцева кримсько-татарська громада провела акцію протесту «Путін! Руки геть від України». До акції приєдналися і українці, що проживають в Туреччині.

«Якщо ще якихось кілька місяців тому туркам доводилось пояснювати, що у нас на балконі висить прапор України, а не футбольної команди «Фенербахче», то тепер, коли ми йдемо по Анталії, загорнуті в українські прапори, перехожі викрикують: «Україна! Ми з вами!», - розповіли Еспресо.TV турецькі українці.

Нагадаємо, в останні дні російські ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію, що Туреччина в конфлікті навколо Криму підтримує Росію.