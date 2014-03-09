Аваков створив спеціальну комісію при МВС, щоб уникнути кадрових помилок

"Беручи до уваги суспільний резонанс, матеріали службового розслідування управління внутрішньої безпеки, консультації з органами місцевої влади, що надійшли до міністерства рапорту - прийнято рішення про звільнення з посад ряду керівників УМВС на місцях. Звільнені від посад керівники міліції Черкаської обл. (Бойко), Рівненській (Чайка), АР Крим (Авруцкий), Закарпатській (Турдай), м. Одеса (Вершняк)", - написав Аваков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Він не став називати імен тих, хто підтримував ці призначення, оскільки вважає, що відповідальність лежить на ньому.

"Просто скажу, високим політичним лобістам у тому числі - кожен з вас помилився, як і я. Тому - на тому поставимо крапку, зробимо правильні висновки, обмежимо спрагу кадрових політичних призначень. З учорашнього дня в МВС мною створена і працює спеціальна кадрова комісія - поза емоційних і політичних компонентів. Помилки були і, на жаль, будуть. Важливо створити механізм їх швидкого виправлення", - підкреслив міністр МВС.