Росія готова відповісти на санкції США відмовою в контролі над ракетами
10:01, 09 березня 2014Політика
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Міністерство оборони Росії розглядає питання про можливість припинення прийому інспекційних груп в рамках зобов'язань за Договором про СНО і Віденським документом 2011 року.
Росія готова відповісти на санкції США відмовою в контролі над ракетами
/ Фото : REUTERS
Дані інспекційні групи контролювали стратегічні наступальні озброєння.
"Оскільки такі інспекції є мірою довіри, то в умовах фактично оголошених "санкцій" з боку США нормальних регулярних двосторонніх контактів з дотримання договорів бути не може", - заявили в міністерстві, повідомляє ТСН.
У відомстві назвали санкції США форс-мажорними обставинами, які дозволяють зробити подібні заходи. Росія також може використовувати як відповідну міру припинення участі в Договорі з відкритого неба.
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