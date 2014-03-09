Росія готова відповісти на санкції США відмовою в контролі над ракетами

Дані інспекційні групи контролювали стратегічні наступальні озброєння.

"Оскільки такі інспекції є мірою довіри, то в умовах фактично оголошених "санкцій" з боку США нормальних регулярних двосторонніх контактів з дотримання договорів бути не може", - заявили в міністерстві, повідомляє ТСН.

У відомстві назвали санкції США форс-мажорними обставинами, які дозволяють зробити подібні заходи. Росія також може використовувати як відповідну міру припинення участі в Договорі з відкритого неба.