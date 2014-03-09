83-річний активіст Майдану помер у лікарні після отриманих травм під час зіткнень у Києві

"Наконечний Іван Максимович, 1931 р. народження. Офіцер ВМС СРСР у відставці. Помер 7.03.2014 р. в комі після важкої операції на головному мозку. Отримав важку травму голови і травму шийного відділу хребта на вул. Інститутській 19.02 близько 17.00. Після розгону студентів у листопаді 2013 він кожен день скромно був присутній на Майдані і підтримував своєю присутністю народ України! Це в 83 роки!", - йдеться у повідомленні ЄвромайданSOS.

У повідомленні наголошується, що родичі вмовляли чоловіка не ходити на Майдан в такому віці.

"У відповідь ми чули, що він давав військову присягу захищати свій народ!", - передає ЄвромайданSOS.