У Луганську учасники проросійського мітингу заблокували ОДА

У Луганську близько 12.00 одночасно почалося два мітинги: мітинг на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка і мітинг пророссийких активістів.

У мітингу на честь 200-річчя з дня народження Шевченка взяло участь близько 1 тис. осіб. Серед них були прихильники ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода», а також жителі міста, які підтримують єдину Україну.

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На протилежному боці біля Пілона Слави почався пророссийскй мітинг. Присутні тримали прапори Російської Федерації, а також транспаранти «Луганщина за референдум» та ін. Близько 12.30 проросійські активісти рушили через вулицю, та силою витіснили активістів проукраїнського мітингу з площі. Багато з них розбіглися.

Потім мітингувальники вирушили до будівлі ОДА й намагалися зламати двері в приміщення. Зараз під ОДА знаходиться близько 2-3 тис. проросійських мітингувальників. Міліція розосередилася по різних сторонах будівлі ОДА, біля будівлі знаходиться близько 150 міліціонерів, які не втручаються у конфлікт.

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Один з мітингувальників прорвався на дах будівлі та під вітальні крики «Донбас!» і «Росія!» зняв і розірвав Державний прапор України, поставивши замість нього російський триколор.

На даний момент мітингувальники заблокували всі входи та виходи в ОДА й дали новопризначеному губернатору Михайлу Болотських 10 хвилин, аби вийти до мітингувальників і подати у відставку. Міліція залишила будівлю.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Указ про призначення Михайла Болотських головою Луганської обласної державної адміністрації.

Іншим указом Турчинов звільнив Володимира Пристюка з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.