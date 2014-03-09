Яценюк відвідає США для консультацій з врегулювання ситуації в Україні

14:10, 09 березня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наступного тижня має намір відвідати США.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

"У наступну середу (12 березня - УНІАН) засідання уряду буде проводити Віталій Григорович (перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема - УНІАН), як мій перший заступник, оскільки я відбуваю в США для проведення зустрічей на найвищому рівні для врегулювання ситуації в Україні", - сказав Яценюк.

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