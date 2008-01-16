Тимошенко знає велику помилку попередніх урядів і хоче її виправити

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ включити президента Національної академії наук Євгена ПАТОНА до складу Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Я звертатимуся з відповідним листом до Президента України, щоб розглянути можливість включення до складу РНБО Євгена ПАТОНА для того, щоб ми мали постійне відчуття, як сьогодні просувається розвиток нашої науки, й щоб ми постійно відчували дуже зважені й обгрунтовані думки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду повідомила, що розширена президія Національної академії наук ухвалила рішення про підтримку урядової програми «Український прорив: для людей, а не політиків».

Ю.ТИМОШЕНКО назвала великою помилкою попередніх урядів відсутність системної співпраці з науковою елітою України.

«Наші вчені мають безліч хороших наукових розробок, які залишені без уваги. Я була приємно здивована, наскільки якісно працюють наші вчені», - пояснила вона.

Прем`єр-міністр рекомендувала керівникам міністерств і відомств включити до складу своїх колегій представників розширеної президії НАНУ. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, це дозволить відпрацювати бездоганну модель постійної співпраці уряду й вчених.

«Це дасть новий поштовх для ефективної роботи виконавчої влади», - переконана вона.