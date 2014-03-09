Темиргалієв хоче налагодити залізничне сполучення між Росією та АРК в обхід України
14:27, 09 березня 2014Політика
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Залізничне сполучення між Росією і Кримом може бути організовано через Краснодарський край, в обхід України.
Темиргалієв хоче налагодити залізничне сполучення між Росією та АРК в обхід України
«Ми розраховуємо на перезавантаження залізничних потоків через пором на Кубань. Ми очікуємо, що буде швидкими темпами будувати міст Крим-Кубань, щоб кримчани не відчули дискомфорту при поїздках з Криму в Росію», - заявив в коментарях ЗМІ віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв, передає BlackSeaNews.
Темиргалієв повідомив, що, за даними влади Криму, «Укрзалізниця» заблокувала продаж залізничних квитків з Києва до Криму.
«Залізниця України відключила базу з продажу залізничних квитків і скасувала продажу цих квитків з Києва до Криму і назад», - сказав він.
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