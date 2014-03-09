Темиргалієв хоче налагодити залізничне сполучення між Росією та АРК в обхід України

«Ми розраховуємо на перезавантаження залізничних потоків через пором на Кубань. Ми очікуємо, що буде швидкими темпами будувати міст Крим-Кубань, щоб кримчани не відчули дискомфорту при поїздках з Криму в Росію», - заявив в коментарях ЗМІ віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв, передає BlackSeaNews.

Темиргалієв повідомив, що, за даними влади Криму, «Укрзалізниця» заблокувала продаж залізничних квитків з Києва до Криму.

«Залізниця України відключила базу з продажу залізничних квитків і скасувала продажу цих квитків з Києва до Криму і назад», - сказав він.