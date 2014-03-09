Нелегітимна влада Криму заблокувала рахунки українських військових - ЗМІ

Верховна Рада АРК Крим заблокувала рахунки українських військових.

Прокремлівська Рада АР Крим заблокувала казначейські рахунки українських військових, пише Українська правда. Про це виданню повідомили в одній з військових частин автономії. За даними співрозмовника, у вівторок, 11 березня, військові мають отримати зарплатню.

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