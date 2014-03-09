Нелегітимна влада Криму заблокувала рахунки українських військових - ЗМІ
15:52, 09 березня 2014Політика
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Верховна Рада АРК Крим заблокувала рахунки українських військових.
Українським військовим у Криму перекрили рахунки / REUTERS
Прокремлівська Рада АР Крим заблокувала казначейські рахунки українських військових, пише Українська правда.
Про це виданню повідомили в одній з військових частин автономії.
За даними співрозмовника, у вівторок, 11 березня, військові мають отримати зарплатню.
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