Ракетний крейсер "Москва" наближається до материкової частини України

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, учасник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Перед цим крейсер "Москва" з іншими кораблями ЧФ РФ блокував вихід в море з озера Донузлав, де на причальній стінці стоїть 7 українських кораблів. Ми відстежуємо переміщення", - пише Тимчук.

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Як повідомляв УНІАН, Росія, як і раніше, нарощує своє угруповання військ в Криму і перекидає на півострів нові підрозділи і частини.

За повідомленням Дмитра Тимчука, на даний момент на базі ЧФ РФ у Новоросійську зосереджені підрозділи 18-ї окремої мотострілкової бригади російської армії (місце постійної дислокації - Південний військовий округ, Чечня). До перенаправлення в Крим готується особовий склад бригади і 120 одиниць військової техніки - в тому числі РСЗВ "Град"