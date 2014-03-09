Військову базу в Новофедорівці штурмують російські військові КамАЗи та вертольоти
18:59, 09 березня 2014Політика
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Українську військову базу в Новофедорівці штурмують російські військовики.
Російські військові почали штурм бази / REUTERS
Українську військову базу в Новофедорівці (Сакський район) штурмують 4 російські військові КамАЗи, військові спецпідзрозділи, особи в цивільному. Про це УНІАН повідомив Євромайдан SOS.
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«Довкола частини в повітряному просторі - 2 вертольоти. Інформація від командування частиною», - йдеться у повідомленні.
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