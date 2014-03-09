Військову базу в Новофедорівці штурмують російські військові КамАЗи та вертольоти

Українську військову базу в Новофедорівці штурмують російські військовики.

Українську військову базу в Новофедорівці (Сакський район) штурмують 4 російські військові КамАЗи, військові спецпідзрозділи, особи в цивільному. Про це УНІАН повідомив Євромайдан SOS. Читайте такожВантажівки з військовими РФ прибули до аеродрому в Новофедорівці «Довкола частини в повітряному просторі - 2 вертольоти. Інформація від командування частиною», - йдеться у повідомленні.

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