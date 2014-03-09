Російські військові захопили аеродром у Новофедорівці та встановлюють кулемети

«Від джерел з Новофедорівки стало відомо, що аеродром захоплений російськими солдатами. Їх близько 80 осіб. Обладнали вогневі точки вздовж злітної смуги, встановлюють кулемети. Помічниками у них 40-50 невідомих в цивільному одязі. На аеродром проникли з боку Михайлівки, оскільки не змогли змусити комбрига відкрити основні ворота, проникли з тилу, від прилеглого до аеродрому села. Там пошкоджено огорожу периметра аеродрому. "Тітушкі" своїми автомобілями заблокували всі КПП аеродрому», - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Читайте такожВійськову базу в Новофедорівці штурмують російські військові КамАЗи та вертольоти

Як повідомляв УНІАН, чотири вантажні автомобілі з російськими військовослужбовцями прибули в неділю до аеродрому. У небі літали кілька вертольотів МІ- 24.