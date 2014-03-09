В Сімферополі бігборди пропонують кримчанам на референдумі обирати між Росією і «нацизмом»
22:07, 09 березня 2014Політика
0 0
На вулицях Сімферополя з`явились пропагандистські бігборди, які агітують мешканців півострова обирати на нелегітимному референдумі приєднання до Росії.
В Сімферополі бігборди пропонують кримчанам на референдумі обирати між Росією і «нацизмом» / Facebook Єромайдан
Про це повідомляється у спільноті ”Євромайдан” у мережі Facebook.
На великому рекламному щиті розташована реклама, на якій є два зображення: фото карти Криму, на якому є знак нацистської Німеччини, а також прапор Росії.
Текст бігборду пропонує кримчанам обирати між ”нацизмом” і ”Росією”.
Як повідомляв УНІАН, кримська влада, яка сформувала нелегітимний уряд, намагається організувати на півострові референдум. Низка країн вже оголосили, що вважають рефрендум незаконним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter