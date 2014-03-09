В Сімферополі бігборди пропонують кримчанам на референдумі обирати між Росією і «нацизмом» / Facebook Єромайдан

Про це повідомляється у спільноті ”Євромайдан” у мережі Facebook.

На великому рекламному щиті розташована реклама, на якій є два зображення: фото карти Криму, на якому є знак нацистської Німеччини, а також прапор Росії.

Текст бігборду пропонує кримчанам обирати між ”нацизмом” і ”Росією”.

Як повідомляв УНІАН, кримська влада, яка сформувала нелегітимний уряд, намагається організувати на півострові референдум. Низка країн вже оголосили, що вважають рефрендум незаконним.