ГПУ контролює розслідування за фактом захоплення будівлі Луганської ОДА – прес-служба



Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, Ленінський районний відділ ЛМУ ГУМВС України розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом захоплення будівлі Луганської ОДА.

«Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську проросійські мітингарі, які виступають за федералізацію, сьогодні увірвалися в ОДА до кабінету губернатора області Михайла Болотських та змусили його написати заяву про відставку.

На флагштоку біля адміністрації мітингувальники підняли прапор РФ і прапор Перемоги.

На площі перебувало близько 10 тис. чоловік, присутні міліціонери не змогли забезпечити правопорядок, оскільки пояснили, що не можуть заарештувати всіх активістів.

Люди на площі співали гімн Росії.

Спільнота Євромайдан повідомляє про те, що до Луганська прибуло дуже багато російських автобусів з мітингувальниками.