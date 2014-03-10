У Хмельницькому збирають продукти для українських військових у Криму



Про це кореспондента УНІАН повідомив член обласного осередку ГО “Майдан” Олесь Вітряний.

“Просимо хмельничан приносити продукти харчування до намету, який розташований на Майдані біля облдержадміністрації. Це можуть бути макарони, крупи або цукор. Продукти, що швидко псуються, краще не нести”, - зазначив він.

За словами Вітряного, передати запаси харчів до Криму планують через українських прикордонників.

Крім цього, для підняття духу військовослужбовців Збройних сил України маленькі хмельничани підготують ряд малюнків, які разом з продуктами передадуть до півострову Крим.