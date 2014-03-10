Штайнмаєр: загострення санкцій проти Росії наближається

Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Радіо Свобода.

Це доведеться зробити, якщо в перебігу переговорів у понеділок чи вівторок Росія, зокрема, не погодиться на перехід до міжнародного формату підготовки деескалації, заявив він в ефірі німецького телеканалу ZDF.

Другий рівень санкцій передбачає запровадження обмежень на поїзки на територію ЄС відповідальних за нинішню кризу навколо України і замороження їхніх активів, наявних у Європейському союзі.

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У четвер Європейський союз запровадив проти Росії через її вторгнення до України перший пакет санкцій: зупинив переговори з Росією про пом’якшення візового режиму і про новий договір про співпрацю. У ЄС повідомили, що це тільки перший етап санкцій із трьох запропонованих. Другим має стати замороження активів і візові санкції проти причетних до вторгнення російських посадовців. Третій етап, який починають розробляти, може передбачати, серед іншого, широкий обсяг економічних санкцій.

Сполучені Штати Америки того ж дня запровадили першу частину своїх санкцій проти Росії і попередили, що можливі й наступні.