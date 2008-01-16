Тимошенко розповіла, чим займалася уночі

Уряд при доопрацюванні програми своєї діяльності після широкого громадського обговорення врахував усі зауваження і пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Учора ми одержали і само послання Президента, і всі зауваження і пропозиції Президента щодо програми діяльності уряду, і практично за ніч усі, без винятку, зауваження і пропозиції ми змогли внести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що доопрацьована програма діяльності уряду відображає всі пріоритети, сформовані в посланні Президента України Віктора ЮЩЕНКА до парламенту і українського народу.