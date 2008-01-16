Лугар переконаний, що Україна цього року стане членом СОТ

Сенатор США, голова сенатського комітету з міжнародних справ Річард ЛУГАР вважає, що Україна може стати членом Світової організації торгівлі в цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сенатор сказав на прес-конференції у середу.

«Економічний розвиток України відбувається дуже успішно, і це цілком обгрунтовує членство України в СОТ в цьому році», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив завданням уряду, парламенту й Секретаріату Президента вступ України до СОТ у лютому 2008 року.

Раніше центральний офіс СОТ повідомляв, що вступ України до організації може відбутися на засіданні Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 7-8 лютого в Женеві. Питання митних тарифів із ЄС залишається останнім у рамках переговорів щодо вступу України до СОТ.

10 січня під час зустрічі Президента з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ було ухвалено рішення, що до Брюсселя буде направлено групу, яка зніме всі розбіжності між Україною і ЄС щодо експортних мит.

14 січня голова представництва Європейської Комісії в Україні Ієн БОУГ заявив, що Євросоюз не висував наприкінці 2007 року й не має наміру висувати в поточному році ніяких нових вимог до України в рамках її вступу до СОТ.