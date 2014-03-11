Аксьонов планує націоналізувати флот ВМС України та "Чорноморнафтогаз"

Про це в інтерв'ю ИТАР-ТАСС заявив самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов.

"Український флот у Севастополі буде націоналізований весь у повному обсязі. Їх кораблі ми не збираємося нікуди випускати. Ми і флоту "Чорноморнафтогазу" закрили вихід", - заявив Аксьонов.

Він повідомив, що це ще поки не повний список об'єктів націоналізації і він буде уточнюватися.

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"Буде прийнято рішення щодо сонячних електростанцій. Їх буде передано на баланс Автономної Республіки Крим", - зазначив він.

При цьому Аксьонов запевнив, що націоналізація не зачепить приватні об'єкти.