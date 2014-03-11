Яценюк вже майже тиждень не може зв'язатися ні з Путіним, ні з Медведєвим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради.

При цьому Яценюк наголосив, що Україна готова до переговорів з Російською Федерацією і “до відбудови нового типу відносин між Україною і Росією, де Росія визнає суверенність, незалежність і територіальну цілісність України, і де Росія визнає курс України на європейську інтеграцію”.

Читайте такожЯценюк планує виступити на засіданні Ради безпеки ООН За його словами, йдеться про те, що Україна і Росія мають виконувати зобов'язання, а не просто їх підписувати, і “Росія перестає захоплювати через військову агресію територію суверенної і незалежної держави, яку вони раніше називали братською”.

“Тепер зрозуміло, що таке братські стосунки - це брати, повні амуніції, на танках і БТРерах заїжджають на територію суверенної держави. Нам такого братства не потрібно”, - підкреслив Яценюк.