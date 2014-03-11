Янукович називає допомогу США Україні незаконною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Ростові-на-Дону.

«Я звертаюся до міжнародного співтовариства - ніхто не має права і не повинен заохочувати розбій і підтримувати антиконституційний перевороти», - заявив Янукович.

Він нагадав, що уряд США планує виділити Україні 1 млрд доларів. Називаючи нову українську владу «бандитським режимом», Янукович вимагає не виділяти ці гроші, посилаючись на американське законодавство, що забороняє підтримувати незаконно обраний уряд.

«Я маю намір звернутися до Конгресу, Сенату і Верховного суду США з настійною пропозицією дати правову оцінку діям уряду цієї країни. Ви не маєте права, за вашими власними законами, виділяти гроші бандитам», - заявив екс-президент.