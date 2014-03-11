В Україні цього тижня буде тепло, але на вихідних очікується похолодання

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

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«Протягом поточного тижня на території України якихось значних змін погодних умов не відбудеться. До 15 березня буде тепла погода практично без опадів», - сказав Кульбіда.

«А от 15-17 числа слід чекати на певні зміни у вигляді збільшення кількості опадів», - додав він.

За словами Кульбіди, у ці дні температура повітря знизиться вночі до 1-5 градусів морозу, а вдень - до 1-6 градусів тепла.

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Разом з тим він повідомив, що вже з 18 березня слід чекати чергового потепління і припинення опадів, тоді як в останній тиждень місяця існує ймовірність похолодання.

«Але все це супроводжуватиметься невеликими опадами, а температура повітря нижче за незначний мінус вночі не опускатиметься», - резюмував Кульбіда.