Україна із запізненням реагує на військові дії Росії у Криму - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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“Конфлікт у Криму можна було локалізувати законними засобами, посилити позиції силових структур на півострові, особливо прикордонників. На сьогодні криза вже має інші, більші масштаби. І зрозуміло, що потрібна допомога міжнародних структур. Але і тут триває запізнення”, - сказав Маломуж.

Також він додав, що Росія розробляла плани щодо підпорядкування собі України ще з початку 90-х років. А максимального успіху у цій справі вона досягла за часів президентства Віктора Януковича.

“Спочатку цей сценарій не спрацював ні на початку 90-х років, ні всередині, ні в 2004 році. Не спрацював кінцево і тепер. Сценарій за президентства Януковича передбачав взяття під контроль Україну в цілому”, - сказав Маломуж.

Він зазначив, що в цьому сценарії була також задіяна і родина Януковича.

Водночас Маломуж сказав, що план повного підпорядкування України зірвався, оскільки на південному сході не відбулося масових виступів сепаратистського характеру.

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“Передбачалося, що за рахунок сепаратистських провокацій підніметься маса людей на їх підтримку”, - сказав Маломуж.

Також він додав, що найгострішою ситуація була на минулому тижні, коли Росія вже готова була почати повномасштабні військові дії на східних і південних кордонах України. Але такі плани не вдалися через відсутність підтримки населення південно-східних регіонів.