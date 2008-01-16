У НУ-НС кажуть, що не треба дратувати людей

“В Конституції чітко написано, що українська держава кожному громадянину гарантує можливість побудувати житло, купити або взяти в оренду. Безкоштовно житло видається тільки малозабезпеченим, більше нікому. Тому норма в законі про статус народного депутат, яка стосується права на безкоштовне житло, має бути відмінена як неконституційна”, - сказав народний депутат блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій Москаль, коментуючи офіційному сайту блоку пропоновані зміни до Закону “Про статус народного депутата”.

“Безкоштовне житло має надаватися багатодітним сім’ям, чорнобильцям, інвалідам, чи, приміром, хворим на туберкульоз. Власне, є чіткий перелік, кому видається безплатне житло, і депутатів у ньому нема, - наголосив Москаль. - Хіба депутати найбідніші? І не треба дратувати людей, які сьогодні мільйонами стоять у чергах на житло”.

За його словами, те саме стосується і службового житла, котре надається в тимчасове користування. “Це європейська практика, навіть депутатам Європарламенту ніхто в Брюсселі не купує квартири”, - сказав Геннадій Москаль.