Балога дорікнув коаліції за Медведька

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що Верховна Рада зволікає із висловленням недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Подальша робота О.МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора на сьогодні залежить від рішення Верховної Ради, сказав В.БАЛОГА, коментуючи численні заяви політиків і останні публікації в засобах масової інформації щодо можливої зміни керівництва Генпрокуратури.

В.БАЛОГА зазначив, що у парламенті вже понад тиждень тому було зареєстровано подання про висловлення недовіри О.МЕДВЕДЬКУ, яке підписали 180 народних депутатів із демократичної коаліції.

«Судячи з усього, ніяких практичних кроків щодо перетворення цього документа на рішення Верховної Ради більшість ще не зробила. Така непоспішність може означати, що для коаліції це питання не стоїть на порядку денному», - вважає керівник Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА нагадав норму Конституції, за якою глава держави призначає та звільняє генпрокурора за згодою Верховної Ради. Якщо парламент прийме постанову й оголосить недовіру нинішньому керівникові Генпрокуратури, це може спонукати Президента внести подання на звільнення О.МЕДВЕДЬКА. Водночас остаточне рішення з цього питання завжди залишається за главою держави. «Віктор ЮЩЕНКО вже публічно заявляв, що чекає чіткої визначеності ВР щодо доцільності подальшого перебування О.МЕДВЕДЬКА на посаді генерального прокурора. Поки ні чіткого, ні туманного сигналу з парламенту не одержано», – сказав керівник Секретаріату.

За словами В.БАЛОГИ, у президентській команді є достатньо фахових юристів і управлінців, які потенційно можуть зайняти керівне крісло у відомстві на столичній вулиці Різницькій.

«Звичайно, на всю країну не лише О.МЕДВЕДЬКО може бути генпрокурором. Політикуму, журналістам, широкій громадськості добре відомі професійні і ділові якості Миколи ОНІЩУКА, Ігоря ПУКШИНА, Марини СТАВНІЙЧУК, Миколи КАТЕРИНЧУКА, Олега ЛИТВАКА, Миколи ПОЛУДЬОННОГО. Це далеко не повний перелік людей, які цілком здатні ефективно керувати Генеральною прокуратурою. Отже, кадрового голоду тут немає. Є дефіцит бажання парламенту без зволікань прийняти рішення щодо нинішнього генпрокурора», – підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту доручив Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності цього тижня розглянути проект постанови про висловлення недовіри генпрокурору О.МЕДВЕДЬКУ.

У свою чергу, народний депутат України Роман ЗВАРИЧ заявив, що фракція "Наша Україна – Народна самооборона" наполягатиме “у максимально стисні терміни” розглянути у парламенті питання про відставку О.МЕДВЕДЬКА.