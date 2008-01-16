Ющенко побачив заслуги Северінсен. А Вольвенд?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив співдоповідача Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань моніторингу Ханне СЕВЕРІНСЕН державною нагородою України - орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО вручив Х.СЕВЕРІНСЕН нагороду сьогодні на спільній зустрічі з іншим співдоповідачем ПАРЄ Ренатою ВОЛЬВЕНД.

Як зазначається у повідомленні, таким чином Президент України відзначив її плідну багаторічну співпрацю та значний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та Радою Європи.

«Я дякую за ту колосальну роботу, яку ви зробили для того, щоб в Україні відновилася демократія», – сказав Президент, вручаючи цю нагороду.

Під час розмови глава держави відзначив позитивну динаміку відносин між Україною та Радою Європи.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив конструктивну позицію Парламентської асамблеї Ради Європи у врегулюванні політичної ситуації напередодні позачергових парламентських виборів в Україні. Йдеться про проведення Асамблеєю термінових дебатів щодо ситуації в нашій державі, а також діяльність спостерігачів ПАРЄ під час позачергових парламентських виборів, що відбулися 30 вересня. Президент назвав їх «другими демократичними виборами в Україні», що були покликані «повернути в демократичні координати систему національної політики».

Зі свого боку Х.СЕВЕРІНСЕН охарактеризувала ці вибори як такі, що «пройшли в чесний, демократичний і прозорий спосіб».

Президент запевнив співрозмовниць, що виконання Україною зобов`язань, які випливають із членства в Раді Європи, є предметом пріоритетної уваги керівництва держави. Глава держави повідомив про свою ініціативу скласти План дій, метою якого стане імплементація таких зобов’язань.

Під час розмови В.ЮЩЕНКО ознайомив Х.СЕВЕРІНСЕН і Р.ВОЛЬВЕНД із баченням розвитку політичної ситуації в країні після парламентських виборів.

Учасники зустрічі також обговорили перспективи розгляду ПАРЄ питання засудження Голодомору в Україні 1932-33 рр. і вшанування пам’яті мільйонів українців, померлих у 30-ті роки внаслідок штучного голоду.

Українська сторона висловила свою позицію щодо обрання судді Європейського суду з прав людини від України. 20 грудня 2007 року Україна направила список із трьох кандидатур на цю посаду, який був визначений конкурсною комісією, створеною відповідно до Указу Президента №869/2007. Україна наполягає на тому, щоб саме цей список був розглянутий в рамках ПАРЄ.

*** Х.СЕВЕРІНСЕН – громадянка Данії. З 25 квітня 1997 року – співдоповідач ПАРЄ з питань виконання Україною обов`язків і зобов`язань перед Радою Європи. З 29 червня 2007 р. по 12 жовтня 2007 р. – голова Спеціального комітету РЄ зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні.

Цей візит буде останнім для Х.СЕВЕРІНСЕН як доповідача Комітету ПАРЄ з питань моніторингу по Україні, оскільки, згідно з інформацією Секретаріату ПАРЄ, вона завершує парламентську діяльність і, відповідно, залишає ПАРЄ у січні 2008 р.