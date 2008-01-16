Янукович збирається на могилу Кушнарьова

Колишній прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Харків у роковини смерті народного депутата Євгена Кушнарьова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував голова обласної ради Василь САЛИГІН.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як пройшов рік без Є.Кушнарьова та які спогади у нього зараз з ним пов’язані, В.САЛИГІН сказав: «Спогади болючі. По-перше, я втратив друга, соратника. Впевнений, що події в країні, які відбувалися протягом року, ця вакханалія і анархія, яка зараз твориться, популізм, яким замилює очі виборцям уряд ТИМОШЕНКО, ніколи не були б можливі, якщо б був живий Євген Петрович».

«Ми готуємося до того, - сказав В.САЛИГІН, - щоб вшанувати його (Є.Кушнарьова – УНІАН) пам’ять 17 січня. У цей день обіцяв прибути до Харкова Віктор ЯНУКОВИЧ».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За інформацією прес-служби Харківської міськради, 17 січня на міському кладовищі №2 відбудеться покладання квітів до могили Є.Кушнарьова. Цього дня відбудеться відкриття меморіальної дошки Є.Кушнарьову на будівлі Харківського міськвиконкому (пл. Конституції, 7).