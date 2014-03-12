Велика Британія пропонує заборонити в'їзд до ЄС деяким російським депутатам

Як повідомляє РАР, про це сьогодні заявив глава британського уряду Девід Кемерон.

"Ми будемо наполягати на тому, аби ці візові заборони стосувалися деяких відомих депутатів російського парламенту", - сказав він.

"Вчора у Лондоні ми провели зустріч з партнерами в цій справі та представимо таку пропозицію", - відзначив британський прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Європейський Союз через військове захоплення Росією українського Криму вирішив призупинити переговори про безвізовий режим та підготовку нової угоди про співпрацю, а також пригрозив новими санкціями, якщо Росія не відступить від своїх планів з приєднання українського півострова.

11 березня глава уряду Польщі заявив, що нові санкції - візові обмеження та замороження рахунків - можуть бути запроваджені проти РФ вже на початку наступного тижня.

Тип санкцій та список людей, проти кого вони будуть застосовані, мають затвердити представники усіх 28 держав Європейського Союзу.