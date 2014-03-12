Російська акторка підтримала військові дії в Криму, тому що "війна - це страшно"

Про це вона повідомила в коментарі виданню snob.ru.

За її словами, вона підтримує Путіна й окупацію Криму, тому що "Вони розперезалися там (в Україні - УНІАН)".

"Я пам'ятаю війну - це страшно. Тому у мене не було сумнівів, що потрібно підписати звернення. Вся бідна Україна зараз в розбраті. Я вважаю, що позиція Росії щодо Криму правильна", - сказала Тализіна.

Читайте такожЛія Ахеджакова обіцяє ніколи не зраджувати УкраїнуТакож, на її думку, "нова влада в Києві йде через багнети за допомогою фашистських елементів", а в Україні "ні за що садять губернаторів Донецька та Харкова" (очевидно, в першому випадку мається на увазі самопроголошений "губернатор" Павло Губарєв - УНІАН).

"А якщо зовсім чесно, то Крим - це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - додала актриса.

Нагадаємо, вже більше ста діячів російської культури підписали звернення до Путіна, що висловлює підтримку його позиції щодо України, фактично підтримавши анексію Криму, окупацію його російськими військами і війну між Україною і Росією, яку постійно намагаються спровокувати російські солдати в Криму.