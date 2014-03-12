Діячі культури РФ підтримали політику Путіна щодо України і Криму

Про це ИТАР-ТАСС повідомили у прес-службі міністерства культури РФ.

Діячі культури зауважують, що "в дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників", вони не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем".

Підписанти листа впевнені, що "наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди".

Діячі культури хочуть, щоб "спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє". На даний момент лист підписали 85 осіб. В Мінкультури зазначають, що список залишається відкритим. Приєднатися до нього можна, звернувшись до прес-служби відомства.

Свої підписи під листом поставили Ірина Антонова, Михайло Боярський, Надія Бабкіна, Олексій Баталов, Юрій Башмет, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Валерій Гергієв, Лев Лещенко, Олег Табаков, Геннадій Хазанов, Микола Цискарідзе, Олег Газманов і багато інших.