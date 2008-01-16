Турчинов назвав кандидата на реприватизацію

У списку підприємств, що приватизовуватимуться в 2008 році, затвердженому Кабінетом міністрів, немає об`єктів, які виставлятимуться на приватизацію повторно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Водночас, він не виключив, що цей список може бути поповнено в результаті рішень судів. «Поки кандидатом є «Луганськтепловоз», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, Кабмін затвердив список підприємств, що приватизовуватимуться в 2008 році. До нього увійшли 28 об`єктів.

23 березня 2007 року Фонд держмайна провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу, переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. за стартової ціни пакета 292 млн. грн.

На участь у конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія, м.Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод».

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України відмовила Фонду держмайна, ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод», ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у зв`язку з відсутністю підстав у порушенні провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 8 листопада в 2007 р. у справі про продаж пакета акцій "Луганськтепловозу". Зазначеною ухвалою ВГСУ залишено без змін рішення Господарського суду м. Києва й ухвалу Київського апеляційного господарського суду, згідно з якими приватизація 76% пакета акцій ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" відбулася зі значними порушеннями чинного законодавства.