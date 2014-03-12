Одеські козаки закликали козаків Придністров'я не воювати проти України

Як передає кореспондент УНІАН, 1-й заступник голови ради козацьких організацій «Козацьке коло Одещини» Микола Стадник сьогодні на прес-конференції зачитав звернення одеських козаків до придністровських.

«На даний час по офіційних каналах МЗС і прикордонслужби України поширено інформацію про можливу провокацію щодо всієї України в цілому, і Одеси зокрема, з боку Придністров'я. Ці відомості викликали широкий суспільний резонанс на Одещині. Природно, це не могло пройти повз увагу нашого козацтва... Обов‘язок козака – захищати свою землю від ворогів, звідки б вони не прийшли. В зв'язку з цим нас дуже турбує інформація про те, що наших братів – козаків з Придністров'я, а також афганців і захисників ПМР — намагаються використовувати для наступу на Одесу», - заявив Стадник.

«У зв'язку з цим ми звертаємося до своїх побратимів із закликом: не піддаватися на брудні провокації. Ми брати по крові, брати по вірі. Для нас великий гріх наставляти один на одного зброю», - додав він.

За словами Стадника, в Одесі діє козачий спецпідрозділ «Стерх», що складається з фахівців, «які можуть забезпечити правопорядок у нашому місті». Він додав, що армія, прикордонники і міліція можуть розраховувати на козаків, як «на громадський патріотичний ресурс».

«Активно ведеться набір до лав козацтва, молодь активно приєднується. Відкрито 4 зали, в яких набираємо добровольців і потенційних кандидатів у козацтво», — розповів Стадник.

За його словами, зараз у лавах одеських козаків офіційно числиться близько 500 осіб, і отаманова сотня – близько 80 осіб.

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«Окремо ведемо переговори з громадськими організаціями, з афганцями, ведемо переговори про залучення додаткових спортсменів. Це - вже тисячі осіб. Якщо, не дай Бог, почнуться якісь дії, повірте, у нас достатньо свідомих городян, які вийдуть і стануть пліч-о-пліч з нами», - сказав Стадник, додавши, що зараз не варто панікувати, оскільки Одеса – мирне місто.

Водночас він зазначив, що козаки – поза політикою і на даний час завдання п'яти активних козацьких організацій, що входять до «Козацького кола Одещини», - участь у забезпеченні громадського порядку в місті.

«Наше завдання – стабільність і безпека, охорона громадського порядку і мир на нашій землі. Ми несемо миротворчу місію, ми не за «правих» і не за «лівих». Козаки поза політикою. Наше завдання – уникнути мародерства, такого, як було в Києві», — заявив Стадник. За його словами, ті, хто «зараз виходять в масках і з битами, - провокатори, які жадають крові».