Син найстаршого з "Небесної сотні" побоявся приїхати з Росії на похорон батька

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Івану Наконечному було 83 роки. Він був офіцером Військово-Морських сил Радянського Союзу. На Євромайдан приходив ледь не щодня, після силового розгону студентів 30 листопада.

Читайте також83-річний активіст Майдану помер у лікарні після отриманих травм під час зіткнень у КиєвіСмертельних травм голови чоловік зазнав, захищаючи барикади на вулиці Інститутській, 18 лютого. У лікарні з коми так і не вийшов.

Провести в останню путь загиблого так і не приїхав син. Він живе у Санкт-Петербурзі, родичам сказав, що боїться їхати до України.