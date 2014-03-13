Син найстаршого з "Небесної сотні" побоявся приїхати з Росії на похорон батька
08:19, 13 березня 2014Політика
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На Майдані Незалежності відспівали найстаршого героя "Небесної сотні"
Син Наконечного не приїхав на похорон / ТСН
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Івану Наконечному було 83 роки. Він був офіцером Військово-Морських сил Радянського Союзу. На Євромайдан приходив ледь не щодня, після силового розгону студентів 30 листопада.
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Провести в останню путь загиблого так і не приїхав син. Він живе у Санкт-Петербурзі, родичам сказав, що боїться їхати до України.
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