Ющенко запропопонував Єханурову відверту розмову без преси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його не влаштовує рівень боєздатності української армії та рівень патріотизму солдат.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на нараді у Міністерстві оборони України Президент наголосив, що його турбує те, що з кожним роком рівень боєздатності армії стає ще меншим.

Він повторив свою думку, що армія повинна відмовитись від невластивих їй функцій – економічної діяльності.

В.ЮЩЕНКО висловився за структурні реформи у Збройних Силах України.

Він зауважив, що, незважаючи на збільшення фінансування щороку на 30-35%, ситуація у ЗСУ кардинально не покращується. На його думку, без структурних реформ у ЗСУ збільшення фінансування не призведе до бажаного результату.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що потребують коштів системні зміни, які необхідно провести в армії. Тому він закликав усі гілки влади спільно працювати над вирішенням проблем, які існують у ЗСУ.

В.ЮЩЕНКО назвав сферою спільної відповідальності Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та інших гілок влади ситуацію у Міноборони, а також їхнім спільним завданням - проведення реформ у цій сфері.

Крім того, Президент закликав на сьогоднішній нараді обговорити програму діяльності Міністерства оборони на 2008 рік.

В.ЮЩЕНКО закликав до відвертої розмови без преси.

У ході наради він також висловив незадоволення рівнем патріотизму у солдат. «Якщо немає морального духу в солдата, про все інше можна не говорити», - зауважив Президент і запропонував знімати фільми про національних героїв, які можуть стати прикладом для тисяч людей у погонах.

За словами В.ЮЩЕНКА, довгий час «і держава, і суспільство мають колосальний борг перед українським солдатом». Президент закликав змінити ставлення цивільних осіб до армії.