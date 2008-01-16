У ФДМУ кажуть, що Семенюк заяви не писала

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК не подавала заяву про своє звільнення.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ФДМУ Ніна ЯВОРСЬКА.

«Ніякої заяви про своє звільнення вона (В.СЕМЕНЮК - УНІАН) не подавала. Вона хоче відзвітувати про свою діяльність на посаді голови Фонду перед парламентом», - зазначила Н.ЯВОРСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, на сайті ВР зареєстровано проект постанови Верховної Ради №1332 від 14 січня ц.р., у тексті якої йдеться: «Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України ухвалює: звільнити СЕМЕНЮК Валентину Петрівну з посади голови Фонду державного майна України відповідно до поданої нею заяви».

В.СЕМЕНЮК було призначено головою ФДМУ відповідно до указу Президента N635/2005 від 13 квітня 2005 року.

Кабмін пропонує призначити на посаду голови Фонду держмайна представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА.