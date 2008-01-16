Шуфрич вже знає, як можна скинути Яценюка?

Член парламентської фракції Партії регіонів Нестір Шуфрич вважає, що спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк вийшов за рамки своїх повноважень, коли підписав спільного листа Генсекові НАТО щодо приєднання до Плану дій з отримання членства в НАТО.

Верховна Рада не ухвалювала рішення щодо цього питання і не уповноважувала Яценюка підписувати які-небудь документи, уточнив депутат. На його думку, як голова Верховної Ради Яценюк не мав ніяких конституційних прав підписувати сумісний лист Генсекові НАТО без відповідного рішення парламенту.

«Я хочу ще раз нагадати народному депутатові, підкреслюю, саме одному з 450 народних депутатів Яценюку, що від імені Верховної Ради він має право підписувати документ тільки після того, як Верховна Рада ухвалила відповідне рішення, - наводить слова Шуфрича сайт Партії регіонів. - На жаль, це та ситуація, коли парламент буде зобов`язаний дати оцінку діям одного з своїх колег, народному депутатові, якому тимчасово довірено керувати засіданнями Верховної Ради, і не більш. Шкода, що Арсеній Яценюк так і не зрозумів, що він вже навіть не міністр закордонних справ, а голова всієї Верховної Ради».

Нардеп додав, що він ініціюватиме перед фракцією Партії регіонів розгляд цього питання у Верховній Раді і вимагати від Яценюка відкликати свій підпис. «Інакше виникає питання про відповідність Арсенія Яценюка посаді, - уточнив Шуфрич. - Окрім цього, не може не обурювати той факт, що про існування подібного документа Україна дізналася від представника Сенату США».