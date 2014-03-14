Ніхто не допомагатиме Україні, доки вона сама не почне захищатися - екс-глава СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив колишній голова СБУ Ігор Смєшко.

Він зазначив, що Європа тільки зараз почала формувати загальну політику стосовно України, і тому сподіватися, що США і Європа без України розв’яжуть кримську проблему, не варто.

Читайте такожWSJ: США на даний момент не готові надати Україні військову допомогу

«Ніхто не допомагатиме Україні, якщо вона сама не почне захищатися», - заявив Смєшко.

В зв'язку з цим він висловив думку, що зараз командування Збройних сил України не відповідає рівню загрози, пояснивши, що виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх не має загальновійськового досвіду керівництва військовими операціями.

Як доказ Смєшко назвав те, що Україна спізнюється з ухваленням рішень з перекриття кордонів і не мобілізувала достатньо чисельний контингент внутрішніх військ для блокування південно-східних рубежів України.

Смєшко упевнений, що на сьогодні все залежить від вживання жорстких заходів українським урядом, від розгортання оборони.

Він вважає, що у керівництва країни немає політичної волі і уміння узяти відповідальність на себе, хоча сил у української армії достатньо, щоб організувати оборону держави.

Смєшко пропонує залучити до планування військових операцій відставних генералів, які мають досвід керівництва значними військовими з'єднаннями ще з радянських часів.